Отравление детей в бассейне в Петербурге стало уголовным делом

Сегодня, 18 сентября, в бассейне спортивного клуба Fitness House на улице Ярослава Гашека в Петербурге восемь детей отравились хлором.

В больницу были доставлены пятеро пострадавших, при этом двоих перевели в реанимацию, оставшиеся находятся в стационаре. Трое детей от госпитализации отказались.

Проводится осмотр места происшествия, назначаются необходимые экспертизы, изымается документация, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба Следкома.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за того, что персонал смешал реагенты в неверной пропорции.