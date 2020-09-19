В Ленобласти высадили 57 гектаров леса и запустили процедуры лесовосстановления

Ленобласть станет первым регионом России, в котором лесной фонд будет восполняться из земель запаса. Сейчас в регионе их около 300 тысяч гектаров.

На землях запаса будут проводиться процедуры лесовосстановления. Партнеры – строительные компании и крупные инвесторы, действующие на территории Ленобласти. Соответствующие работы начнутся в Кингисеппском и Выборгском районах.

«Причем мы хотим, чтобы они это делали с коэффициентом один к двум. Вывели один гектар леса? Пожалуйста, введите в лесной фонд два гектара», – пояснил Александр Дрозденко

Акция «Создай свой лес» стартовала в Ленобласти 19 сентября. Во всех региональных лесничествах на площади 57 га высажено 138 000 саженцев сосны и ели. Посадить свой лес может каждый ленинградец – в лесничестве, в городских парках, у себя рядом с домом.