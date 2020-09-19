Задержана мошенница-соцработник, укравшая 82 тыс. рублей у пенсионерки из Ульяновки

Как сообщал ivbg.ru, 15 сентября мошенницы-соцработники украли 82 тыс. рублей у пенсионерки из Ульяновки. Незнакомки сообщили хозяйке квартиры, что ей положены социальные денежные выплаты.

Когда женщины ушли, пенсионерка обнаружила пропажу 82 тысяч рублей, лежавших на столе. Подозреваемых задержали 18 сентября около 18:00 на проспекте Державина в Волхове.

Ими оказались местные жители – 36-летний мужчина и женщины 48 и 46 лет. Старшую из них подозревают в краже 82 тыс. рублей у пенсионерки из Ульяновки.