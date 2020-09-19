В Минздраве положительно оценили обязательную вакцинацию от COVID-19 для туристов

Внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов считает «разумной мерой» обязательную вакцинацию от COVID-19 для международных путешествий.

С соответствующей инициативой 18 сентября выступил советник министра здравоохранения Сергей Глаголев. Чуланов подчеркивает, что профилактика посредством вакцины – это самая эффективная мера защиты.

«Действительно, если у нас появятся эффективные средства специфической профилактики, вакцины, то это будет разумная мера», – заявил Владимир Чуланов

Инфекционист Минздрава отметил, что многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки и решения стран.