Найдена мать, оставившая ночью коляску с младенцем в Петербурге. Она выпивала с подругой

Сегодня ночью, 20 сентября, 49-летний Дмитрий, возвращаясь с работы, обнаружил коляску с ребенком, на вид которому около полутора лет. Родителей поблизости не было.

Инцидент произошел возле дома №11 по улице Бутлерова в Петербурге. При этом никаких вещей, которые могли бы указать на родителей или хотя бы имя ребенка, не найдено. Его передали в детскую больницу имени Филатова. Полицейские начали обход всего микрорайона в поисках родственников, однако днем мать самостоятельно явилась в отдел по Калининскому району.

По словам женщины, накануне вечером она была в гостях неподалеку от места обнаружения коляски. Мать распивала со своей подругой, однако вскоре они поругались и женщина вышла с ребенком на улицу. Что было дальше — она не помнит, передает «Фонтанка».

Тем временем водитель Дмитрий, нашедший ребенка, посоветовался с женой и сообщил о готовности удочерить девочку, если появится возможность. При этом у них уже есть двое детей, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Фото: "Фонтанка"