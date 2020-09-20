Каршеринг и машина такси попали в серьезную аварию в Петербурге

Сегодня днем, 20 сентября, в группе «ДТП и ЧП СПб» во «ВКонтакте» очевидец сообщил об аварии на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге.

Уточняется, что участниками аварии стали машина такси и каршеринг. Судя по повреждениям, таксист протаранил легковушку в боковую часть, в результате чего она отлетела на тротуар и опрокинулась.

На месте работают специальные службы. Информация о пострадавших уточняется.