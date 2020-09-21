Рождество Пресвятой Богородицы считается одним из двенадцати главных праздников Русской Православной церкви. В этот день принято считать, что все мечты женщины о рождении ребенка сбудутся. Ведь именно в этот день, если верить библейскому приданию, родилась мама Иисуса Христа. Рассказываем, что можно, а что нельзя делать в этот важный христианский праздник.

Когда празднуют Рождество Пресвятой Богородицы в 2020?

Праздник каждый год отмечают 21 сентября. Это редкость, ибо у большинства православных торжеств плавающая дата. В этом году Рождество Богородицы выпало на понедельник.

В честь каких событий существует этот день?

Праздник создан в дань рождения матери Иисуса Христа. Однако этой истории нет в Новом Завете. Она дошла до нас из церковных преданий, конкретно из Протоевангелии Иакова во II веке.

Согласно этому писанию, Анна и Иоаким были благочестивы и не имели детей. Дожив до преклонных лет, они жалели, что не смогли завести ни сына, ни дочь. Они молили бога о чуде, и он их услышал. Во время чтения вечерней молитвы к паре пришел ангел и сказал: «Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире». Через девять месяцев Анна родила дочь. Вместе и Иоакимом она дала ей имя Мария.

Когда Мария выросла, родители отдали ее во служение в Иерусалимский храм, где она прожила до своего совершеннолетия. В честь этих событий церковь отмечает праздник с V века.

Как правильно праздновать Рождество Богородицы?

Рождество матери Христа отмечают шесть дней: с 20 по 25 сентября. 20 сентября называют предпразднством, 21 сентября — это сам праздник, а последующие дни — попразднство.

Все шесть дней в православных храмах идет служба, посвященная Марии. Верующие молятся Богородице и славят ее имя. Чтобы это сделать необязательно идти в храм, можно прочитать молитву и дома. Дева Мария считается покровительницей женщин и детей. По этой причине ее просят о счастье в семье и о здоровье близких. Считается, что молитва девушки, желающей завести детей, будет услышана. Тем временем роды пройдут спокойно и без осложнений.

Что нельзя делать в этот день?

В день рождения Девы Марии строго запрещено кричать и ругать детей. Членам семьи нужно перестать ругаться и обижаться друг на друга. Также запрещается обсуждать за спиной кого бы то ни было. И в этот день нельзя отказывать нуждающимся в милостыне.