Завод Hyundai в Санкт-Петербурге планирует выпустить более 200 тыс автомобилей в 2020 года

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге («Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус») планирует в 2020 году выпустить более 200 тысяч автомобилей, сообщил журналистам директор по производству завода Андрей Казак.
Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» отмечает своё 10-летие: 21 сентября 2010 года состоялась торжественная церемония открытия предприятия. За 10 лет с конвейера завода сошло более 2,1 миллиона автомобилей.
Ранее сообщалось, что завод выпустил в 2019 году 245 тысяч автомобилей.
В настоящее время на заводе работает 2416 сотрудников.
Hyundai Motor Company в сентябре 2010 года запустила завод в Петербурге («Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»). Сейчас на заводе производятся модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta. Наибольшее количество выпускаемых автомобилей в Петербурге приходится на завод Hyundai.