Завод Hyundai в Санкт-Петербурге планирует выпустить более 200 тыс автомобилей в 2020 года

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге («Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус») планирует в 2020 году выпустить более 200 тысяч автомобилей, сообщил журналистам директор по производству завода Андрей Казак.

«В первом полугодии произвели более 80 тысяч машин. Конечно, было падение. Но сейчас мы восстановили производство полностью. В августе выпустили 22,4 тысячи автомобилей, в сентябре планируем выйти на 24 тысячи машин, ну а по году — больше 200 тысяч. Сейчас мы работаем на полную мощность», — сказал он.

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» отмечает своё 10-летие: 21 сентября 2010 года состоялась торжественная церемония открытия предприятия. За 10 лет с конвейера завода сошло более 2,1 миллиона автомобилей.

Ранее сообщалось, что завод выпустил в 2019 году 245 тысяч автомобилей.

В настоящее время на заводе работает 2416 сотрудников.

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Hyundai Motor Company в сентябре 2010 года запустила завод в Петербурге («Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»). Сейчас на заводе производятся модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta. Наибольшее количество выпускаемых автомобилей в Петербурге приходится на завод Hyundai.