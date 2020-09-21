Парк «Тучков буян» в Санкт-Петербурге создадут по проекту бюро «Студия 44»

Победителем открытого международного конкурса на разработку ландшафтно-архитектурной концепции парка «Тучков буян» в центре Санкт-Петербурга стало российское бюро «Студия 44», работавшее в консорциуме с бюро из Нидерландов West 8.

«На этой территории было проведено рекордное количество архитектурных конкурсов… Потом был знаменательный шаг – решение о создании здесь парка. Считаю, что у нас началась теперь новая эпоха. Мы увидим новое общественное пространство, которое будет включать в себя разнообразные функции. Проект также предусматривает создание оранжереи, что тоже важно для города», — сказал журналистам председатель Комитета по градостроительству и архитектуре, главный архитектор Санкт-Петербурга Владимир Григорьев.

Второе место в рамках конкурса заняло бюро Vogt (Швейцария, Цюрих), которое работало в консорциуме с швейцарским Herzog&de Meuron и международной компанией ARUP. Третье – «Хвоя» (Россия, Санкт-Петербург), в команде с Karavan landskapsarkitekter (Швеция, Уппсала), Miles & Yards (Россия, Санкт-Петербург), специалистом по транспортной инфраструктуре Александром Девяткиным (Россия, Москва), EDGE AB (Швеция, Уппсала) и ботаником John Lööf Green (Швеция, Уппсала).

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Петербурга Александра Беглова по обустройству парковой зоны вместо судебного квартала на набережной Невы в исторической части города. До этого планировалось, что на этом месте построят здания Верховного суда, Судебного департамента и жилые дома.

В 2019 году было объявлено о проведении международного конкурса на концепцию парка. Инициатором проведения конкурса выступило правительство Санкт-Петербурга, организатором — Фонд «Дом.РФ», оператором — консалтинговая компания «КБ Стрелка».

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В начале 2020 года жюри определило восемь финалистов конкурса, в их число вошли два российских архитектурных бюро и несколько международных объединений.