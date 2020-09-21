Симфонический оркестр «Таврический» под управлением дирижера и народного артиста КБР Михаила Голикова примет участие в третьем концерте из цикла «Музыка математического парка» 23 сентября в Майкопе.

В парке прозвучат шедевры мировой и советский киномузыки в исполнении в исполнении оркестра «Таврический». Программой предусмотрены произведения проекта «Черкесский альбом», в числе которых будут образцы музыкальной культуры, выросшей из фольклорных традиций.

Вход на мероприятие по пригласительным билетам, однако будет вестись онлайн-трансляция на YouTube. Начало в 17:00.