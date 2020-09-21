Еще одно увольнение в Выборгском районе по результатам внутренней служебной проверки

Пресс-служба администрации Выборгского района Ленинградской области сообщает внутренней служебной проверке.

Согласно распоряжению Геннадия Орлова, проводится аудит данных в декларациях о доходах всех работников комитета финансов за три года. Следствие устанавливает личности тех, кто помогал Александру Болучевскому в махинациях с бюджетными деньгами.

И. о. руководителя МКУ «Выборгский районный центр финансово-бухгалтерского обслуживания» Сергей Малянов 21 сентября был уволен. Могут быть уволены и несколько бывших подчиненных Александра Болучевского.