Ленобласть с начала года выплатила 408 млн рублей единовременных соцпособий

С начала года социальные выплаты получили 145 526 жители Ленобласти.

В частности, 52 миллионов рублей получили индивидуальные предприниматели, пострадавшие из-за пандемии. Безработные и самозанятые получили по 5 тысяч рублей на каждого ребенка — общая сумма составила почти 29,5 миллионов рублей.

89 млн рублей направлено на выплаты многодетным семьям, 147 млн — малоимущим семьям. Свыше 87,5 миллионов рублей получили почти 44 тысячи жителей региона, страдающих хроническими заболеваниями и получающих федеральную социальную доплату к пенсии.

Также в Ленобласти продолжается бесплатная выдача средств индивидуальной защиты. На сегодняшний день было выдано более 1,2 миллионов масок.