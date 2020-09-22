Контейнерный поезд Fesco связал «Морской порт Санкт-Петербург» с Владивостоком

Транспортная группа Fesco добавила еще одну станцию отправления и прибытия в рамках контейнерного сервиса, соединяющего Санкт-Петербург и Владивосток, — терминал «Морского порта Санкт-Петербург», следует из сообщения порта.
Ранее поезда, курсирующие в рамках этого сервиса, отправлялись со станции Санкт-Петербург-Финляндский и прибывали на неё же. Сейчас контейнерные поезда будут следовать с двух станций.
Сервис направлен на доставку грузов из азиатских стран с обратной загрузкой. Как отмечают в компании, общее время в пути следования составляет 10-12 дней, что существенно меньше, чем при перевозках через Суэцкий канал.
Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Головная компания – «Дальневосточное морское пароходство». Группе принадлежат ВМТП, железнодорожный оператор «Трансгарант», оператор фитинговых платформ «Русская тройка».