В России резко вырос спрос на электротранспорт

Аналитики сервиса «Авито» выяснили, что в России с июня по сентябрь пользователи интересовались электротранспортом чаще в 2,2 раза, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом в Санкт-Петербурге электросамокатами, гироскутерами, электроскутерами, моноколесами интересовались в 4,1 раза чаще. Цена на электротранспорт по сравнению с прошлым годом выросла на 18% и составила в среднем 10,5 тыс. рублей по стране.

По данным аналитиков, количество объявлений о продаже средств индивидуального передвижения в России увеличилось в 2,1 раза.