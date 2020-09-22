В России готовят законопроект о химической кастрации и смертной казни за педофилию

Депутаты «Справедливой России» готовят законопроект, согласно которому в стране предлагается радикально ужесточить наказание за тяжкие преступления против детей вплоть до введения смертной казни за убийство и химической кастрации за педофилию.

«Да, такое поручение дано. Подготовить законопроект», — сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости, готовит ли СР такой документ.

С предложением о радикальном ужесточении наказания за тяжкие преступления в отношении детей выступил лидер СР Сергей Миронов.

Ранее в России предложили создать единый реестр педофилов. Такое заявление детский омбудсмен России Анна Кузнецова сделала в своем Instagram-аккаунте после убийства и изнасилования двух сестер 8 и 13 лет в Рыбинске Ярославской области.

Согласно исследованию The World Justice Project, Россия в 2020 году занимает 93-е место по индексу верховенства закона в странах мира (0.47). Первое место занимает Дания (0.90), второе — Норвегия (0.89). Замыкает тройку Финляндия (0.87).