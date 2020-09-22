Судебные приставы приглашают жителей Ленобласти на службу

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленобласти объявило набор кадров в органы принудительного исполнения.

На службу ждут граждан России от 18 до 40 лет с образованием не ниже среднего профессионального, готовыми исполнять служебные обязанности по состоянию здоровья и деловым качествам. Управление в свою очередь предлагает стабильное денежное содержание, возможность должностного роста и социальные гарантии.

Более подробная информация об условиях и порядке поступления на службу в органы принудительного исполнения на официальном сайте либо по телефонам: 8 (812) 630-34-00, 8 (812) 630-34-68; 8 (812) 630-34-69.