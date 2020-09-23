В Ленобласти продолжаются съемки проекта «Пережить, чтобы помнить»

Участники проекта в режиме реального времени повторяют жизнь и быт солдат Великой Отечественной войны.

Проект «Пережить, чтобы помнить» насчитывает 12 эпизодов. Съемки проходят в разных регионах России. Сейчас готовится к выходу второй сюжет «Связисты», съемки которого проходили в деревне Сярьги Ленобласти. Участники проекта вновь погрузились в реальную ситуацию военного времени и на себе испытали, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне.

Первый сюжет «Не женская работа» снимали этим летом на «Дороге жизни». 26-летняя адвокат Вера Иванова и 34-летняя предприниматель Ирина Лонеева – смогли повторить действия шоферов времен войны. Всего за четыре часа девушки должны были с помощью компаса найти в лесу «переживший авианалет» советский 3-тонный грузовик ЗИС-6, починить его и загрузить боеприпасами.

Проект реализуется компанией «Новые люди», ставшей одним из победителей конкурса по производству позитивного интернет-контента для молодежи. Эпизоды шоу будут выходить на ютубе и площадках проекта каждые три недели. Заключительная серия сезона будет показана 18 ноября.