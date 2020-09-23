В день туризма для жителей Ленобласти проведут бесплатные экскурсии

В воскресенье, 27 сентября, во Всемирный день туризма 20 музеев Ленобласти проведут для гостей бесплатные экскурсии.

В этот день музеи предложат не только выставки, но и интерактивные занятия. В частности, Кингисеппский историко-краеведческий музей проведет пешую экскурсию по центру города, также бесплатные мероприятия пройдут в музее-усадьбе «Рождествено», в доме Римского-Корсакова в Тихвине, в музее Шлиссельбурга и других.

Более подробную информацию можно найти на портале информационного туристического центра Петербурга, отметили в музейном агентстве Ленобласти.