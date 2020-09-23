С 1 октября социальные выплаты и пособия будут перечисляться только на карту “Мир”

Согласно постановлению российского правительства, с 1 октября все социальные выплаты и пособия будут перечисляться только на банковские карты “Мир”, которые являются национальным платежным инструментом.

При этом для граждан сохраняется возможность получать пособия на банковский счет, за которым не закреплена ни одна банковская карта, почтовым переводом или наличными.

Если пособия не поступили на счет, то получателю придет уведомление о необходимости в течение 10 дней открыть нужный банковский счет или лично посетить офис банка для получения пособия наличными. Если в указанный срок эти действия не были совершенны, то деньги вернутся на счет плательщика.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте.