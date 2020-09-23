23 сентября на восьми федеральных трассах в Ленобласти будет ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 23 сентября будет ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;
- км 51 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;
- км 18-19 ограничение скорости движения в направлении на Мурманск с 08:00 до 19:00;
- км 33-39 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00;
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
- км 110-133, ограничение движения в оба направления с 08:00 до 17:00;
- км 158-174, ограничение движения в оба направления с 08:00 до 17:00;
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 18-20 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00;
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
- км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00.