23 сентября на восьми федеральных трассах в Ленобласти будет ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 23 сентября будет ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

М-10 «Россия»:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;

Р-21 «Кола»:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;

км 51 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;

км 18-19 ограничение скорости движения в направлении на Мурманск с 08:00 до 19:00;