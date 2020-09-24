Российские силовики «освободили» танкер от террористов в Финском заливе

В Ленобласти состоялось командно-штабное учение «Лагуна-2020» в Финском заливе. В нем приняли участие региональные правоохранительные органы и Минобороны России.

Согласно легенде учений, отрабатывались совместные действия при захвате танкера террористами. Силовые ведомства взаимодействовали в пресечении диверсионно-террористического акта.

Учения признаны успешными. Диверсионно-террористический акт предотвращен, условные террористы нейтрализованы. Силовые ведомства продемонстрировали эффективное взаимодействие.