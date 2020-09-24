Врачи рассказали, как отличить обычную сыпь от кожного симптома коронавируса

Осенью вновь обостряются кожные заболевания. На это влияют холод и ветер, но это также могут быть симптомы коронавируса. Как отличить кожный симптом COVID-19 от простой осенней сыпи, “Невским новостям” рассказали врачи.

По словам дерматолога Алексея Петрова, одним из симптомов возникновения COVID-19 могут быть высыпания на коже или небольшие волдыри. Но этот симптом встречается достаточно редко, так как коронавирус – респираторное заболевание.

“Самое важное – не ставить самому себе диагнозы и сразу обращаться за помощью в медучреждения”, – объяснил дерматолог.

Высыпания могут появляться не только из-за инфекции, но и из-за ношения масок, перчаток и использование антисептиков. В этом случае косметолог Анна Гайворовская рекомендует пользоваться детскими мазями под подгузник, чаще умываться и мыть руки. И советует использовать антисептики не на спиртовой основе.

Сыпь на коже могут свидетельствовать и о других заболеваниях. Например, псориазе, которым болеют 5% населения Земли. Также речь идет об атопическом дерматите – это зудящие высыпания на коже рук или ног. Он обостряется весной и осенью.

Для того, чтобы сохранить кожу здоровой Анна Гайворовская советует приобрести увлажнитель воздуха и не забывать об увлажняющих средствах.