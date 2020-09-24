Останки 203 бойцов Волховского фронта торжественно захоронили в Тосненском районе

Останки 203 бойцов и командиров Волховского фронта, погибших в период Великой Отечественной войны, захоронены на братском кладбище поблизости от деревни Чудской Бор.

Останки найдены участниками межрегиональной поисковой экспедиции «Любань» в период с 7 по 23 сентября. Захоронение располагалось на территории Макарьевской пустыни и урочища Смердыня в Тосненском районе Ленобласти.

Шестерых бойцов удалось идентифицировать по сохранившимся вещам. Родственник одного из опознанных принял участие в торжественно-траурной церемонии захоронения, прошедшей в рамках акции «Вахта Памяти».