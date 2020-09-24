В Каменногорске после реконструкции запустили цифровую подстанцию

В Выборгском районе после реконструкции введена в эксплуатацию подстанция 35 кВ “Каменногорская” — второй цифровой объект “Россетей” в Ленобласти.

Мощность подстанции была увеличена в два раза — до 12,6 МВА. Теперь она оснащена высоконадежным оборудованием и современными комплексами релейной защиты. А для специалистов обеспечена стопроцентная удаленная наблюдаемость за станцией и автоматизированный учет электроэнергии.

К слову, подстанция обеспечивает электроснабжение 8 тысяч жителей Каменногорска, железнодорожную станцию, бумажную фабрику, коммунальные и социальные объекты.

Отмечается, что «Россети» продолжит системную реализацию концепции «Цифровая трансформация 2030» на территории Петербурга и Ленобласти. Все энергообъекты напряжением 35-110 кВ планируется оснастить интеллектуальными системами управления. Общий объем инвестиций составит — 54,7 млрд рублей.