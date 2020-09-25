Кот, считавшийся символом лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге, погиб

Кот по кличке Мартин Лютер, считавшийся символом лютеранской церкви Анненкирхе в Санкт-Петербурге, погиб, сообщила церковь.

«21 сентября вечером мы потеряли члена нашей семьи. Наш любимый кот Мартин предположительно был сбит машиной. Мы этого боялись и это, к сожалению, произошло», — сообщает церковь на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что Мартин был найден мёртвым на газоне по Фурштатской улице, напротив консульства Испании.

Настоятель Анненкирхе отец Евгений нашёл котёнка на улице в августе 2019 года и дал ему имя Мартин Лютер Кот. Выяснилось, что у котёнка вирус панлейкопении (кошачья чумка), но его удалось вылечить. Его сначала выхаживала одна из прихожанок, а осенью кот переехал в Анненкирхе, где стал любимцем всех посетителей.

«Он с радостью шёл на руки к людям и позировал перед фотокамерами. Мартина полюбили СМИ, и он моментально стал одним из самых известных петербургских котов. У него появился личный ветеринар и личный фотограф», — отмечается в сообщении.

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Церковь Святой Анны (Анненкирхе) — лютеранская церковь в Санкт-Петербурге с действующим приходом Церкви Ингрии. Расположена на Кирочной улице.