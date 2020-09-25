На даче в Неве сгорел 88-летний пенсионер – его супруга бежала с ведром воды, но не успела

Пожар охватил 30 квадратных метров дома, расположенного на улице Садовой в садоводстве Нева Кировского района Ленобласти.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 24 сентября в 09:18. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 10:17 – за час.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки 88-летнего хозяина дома. Его 82-летняя супруга сообщила, что перед пожаром супруг затопил печь на первом этаже. Искра попала на дрова, начался пожар.

Женщина набрала ведро воды и прибежала, но к тому моменту в дом попасть уже было невозможно из-за огня. Известно, что из-за проблем со здоровьем ее супруг плохо ходил и с трудом поднимался с кровати.