На пожаре на 540 «квадратах» в Березовике погиб человек – возбуждено уголовное дело

Как сообщал ivbg.ru, в двухэтажном жилом доме на 14 квартир в деревне Березовик Тихвинского района 24 сентября разгорелся пожар на 540 квадратных метров.

Из горящего здания эвакуировали 25 человек. При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки человека. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следствие установит виновников возгорания.

Редакция ivbg.ru напоминает: часть погорельцев – пятеро взрослых и двое детей – временно размещены в детском лагере «Огонек». Остальные жильцы сгоревшего дома разместились у родственников и знакомых. Александр Дрозденко выделит из резервного фонда деньги на помощь людям, оставшимся без жилья.