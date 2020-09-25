На пожаре на 540 «квадратах» в Березовике погиб человек – возбуждено уголовное дело

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщал ivbg.ru, в двухэтажном жилом доме на 14 квартир в деревне Березовик Тихвинского района 24 сентября разгорелся пожар на 540 квадратных метров.

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Фото: vk.com/public147238151

Из горящего здания эвакуировали 25 человек. При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки человека. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следствие установит виновников возгорания.

Редакция ivbg.ru напоминает: часть погорельцев – пятеро взрослых и двое детей – временно размещены в детском лагере «Огонек». Остальные жильцы сгоревшего дома разместились у родственников и знакомых. Александр Дрозденко выделит из резервного фонда деньги на помощь людям, оставшимся без жилья.

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25.09.2020 132