В Торосово мужчина упал на аквариум и погиб, соседка попала в реанимацию

Вчера вечером, 25 сентября, в полицию поступило сообщение о том, что в больницу с ранениями доставили двух жителей деревни Торосово Волосовского района. Один из них упал на аквариум.



Так, к медикам попали жители одного и того же дома — 46-летний мужчина и 42-летняя соседка. По предварительным данным, он упал на аквариум в квартире и сильно поранился, соседка тоже пострадала — она получила порез.

Позже мужчина скончался в больнице, а женщину посетили в реанимацию. Уточняются обстоятельства произошедшего.

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