20.8°
$76.82
€89.66
Домой Новости В Торосово мужчина упал на аквариум и погиб, соседка попала в реанимацию

В Торосово мужчина упал на аквариум и погиб, соседка попала в реанимацию

Автор: Илья Серов
-
Поделиться

Вчера вечером, 25 сентября, в полицию поступило сообщение о том, что в больницу с ранениями доставили двух жителей деревни Торосово Волосовского района. Один из них упал на аквариум.

Так, к медикам попали жители одного и того же дома — 46-летний мужчина и 42-летняя соседка. По предварительным данным, он упал на аквариум в квартире и сильно поранился, соседка тоже пострадала — она получила порез.

Позже мужчина скончался в больнице, а женщину посетили в реанимацию. Уточняются обстоятельства произошедшего.

Ранее ivbg.ru писал, что многотонный автокран упал на рабочего в Санкт-Петербурге. Между бетонной плитой и машиной оказался зажат 35-летний мужчина.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
© Ivyborg.ru 2015 г.