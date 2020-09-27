В Новом Девяткино перевернулась легковушка, один человек погиб

Сегодня утром, 27 сентября, в Новом Девяткино Всеволожского района произошла авария. Единственным участником стала легковушка.

По предварительной информации, 30-летний мужчина, управляя Volkswagen Golf, потерял управление и съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся.

В результате от полученных травм погибла 27-летняя пассажирка.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее ivbg.ru писал, что иномарка столкнулась с машиной скорой помощи в Петербурге, которая в итоге перевернулась. Травмы получили водитель и фельдшер.