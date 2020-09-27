Вор украл 8 млн рублей у продавщицы масок и перчаток из Петербурга

В полицию 29 августа обратилась 35-летняя женщина, занимающаяся перепродажей медицинских масок и перчаток. Она заявила, что в у нее из квартиры дома №49 на проспекте Непокоренных в Петербурге неизвестный украл накопления.



По словам потерпевшей, злоумышленник пробрался в квартиру и украл 8 млн рублей. Уголовное дело по факту кражи возбудили только накануне.

Уже известен подозреваемый. Им является 39-летний сожитель женщины и по совместительству индивидуальный предприниматель, сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

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