Сегодня днем, 27 сентября, на 54 километре внутреннего кольца КАД в районе Большого Обуховского моста в Санкт-Петербурге произошла массовая авария.

По предварительным данным, авария произошла около 13:15. Участниками аварии стали восемь легковушек, в результате чего 2-я, 3-я и 4-я полосы заняты поврежденными автомобилями. Движение затруднено, информирует ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На месте работают представители подрядной организации для устранения последствий происшествия. Пробка составила около двух километров.

Ранее ivbg.ru писал, что в Санкт-Петербурге два человека пострадали в массовой аварии с велосипедистом. На трассе произошло столкновение пяти автомобилей марки Opel, Volvo, Lada, Ford, Mini Cooper.