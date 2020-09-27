Фото: в Выборге завершился чемпионат России по спортивному ориентированию

Сегодня, 27 сентября, на Батарейной горе в Выборге состоялся заключительный день чемпионата России по спортивному ориентированию. Спортсмены соревновались в кросс-спринте с общим стартом.

Участие приняли 120 человек из 20 регионов, среди которых мастера спорта международного класса. При этом Ленинградскую область представляли 17 участников. Всем было необходимо преодолеть дистанцию в 5 км с 32 контрольными пунктами для мужчин и 29 для женщин.

Фото: 47channel

Ранее ivbg.ru писал, что спортсмен из Рощино стал чемпионом России по радиоспорту. Соперниками ленинградца на дистанции стали более 60 спортсменов. Всего в минувших соревнованиях приняли участие 150 человек из 15 регионов России.