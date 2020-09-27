Научный сотрудник из Петербурга лишился 800 тысяч рублей после разговора с мошенниками

Накануне 84-летний ведущий научный сотрудник петербургского Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе Российской Академии наук стал жертвой мошенников.

Так, утром 24 сентября на мобильный телефон мужчины стали названивать неизвестные люди, представлявшиеся сотрудниками одного из банков. Всего поступило три звонка с номеров с кодом Москвы, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Звонившие утверждали, что со счета пенсионера злоумышленники пытаются снять деньги и чтобы это предотвратить, якобы необходимо перевести средства на другой счет. Мужчина согласился и перевел на неизвестный счет 800 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.