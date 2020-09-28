Курс евро достиг 91 рубля и побил рекорд 2016 года

Сегодня, 28 сентября, курс доллара впервые со 2 апреля подскочил до 79 рублей. Курс евро составил 91,76 руб, что является максимальным показателем с января 2016 года.

Это связано со снижением фьючерсов на нефть марки Brent — в декабре они подешевели более чем на процент, опустившись ниже 42 долларов за баррель. Цены на нефть снижаются на фоне опасений того, что рост числа случаев коронавируса во всем мире может привести к ужесточению карантинных мер — это негативно скажется на восстановлении мировой экономики и на спросе на топливо.

Ранее был назван возможный среднегодовой курс доллара. К рублю в 2020 году он составит 71,2 рубля, полагают в Минэкономразвития.