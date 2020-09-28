Подводное ружье и два гарпуна украли у жителя Гранитного

В полицию Выборгского района 26 сентября обратился 40-летний житель поселка Гранитное. В принадлежащем ему лодочном гараже на улице Береговой побывали воры.

Их добычей стали ружье для подводной охоты и два гарпуна к нему. Пострадавший не исключает, что ружье могли украсть подростки, которых видели рядом с гаражом. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

По факту кражи с незаконным проникновением в хранилище возбуждено уголовное дело.

Ранее ivbg.ru сообщал, что из дома предпринимателя во Всеволожске украли 1,2 млн рублей в валюте и золоте. Добычей воров стали около 600 тысяч рублей, более €3,5 тысячи, $7 тысяч и три золотых цепочки.