Муниципальный депутат Комарово задержан за убийство супруги – он прятался в кустах

Как сообщают «Известия», муниципальный депутат поселка Комарово (Курортный район, Санкт-Петербург) Игорь Шокин задержан по подозрению в убийстве супруги.

Труп 61-летней женщины найден в частном доме на улице Васильева в Комарово. По подозрению в убийстве задержан ее 55-лений супруг, муниципальный депутат поселка Игорь Шокин. От полиции он прятался в кустах неподалеку от дома, в котором нашли тело.

Предварительная версия случившегося – ссора на фоне распития алкогольных напитков. Предполагаемое орудие преступления – нож.

Игорь Шокин стал депутатом по итогам выборов в 2019 году, в которых участвовал как самовыдвиженец.