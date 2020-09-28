Познер предложил жестко штрафовать отказывающихся от масок

Российский телеведущий и журналист Владимир Познер предложил вести диалог с гражданами, которые отказываются носить маски и перчатки. В случае, если это не сработает, их нужно серьезно штрафовать, считает телеведущий.
Он привел в пример Францию, где также штрафуют за нарушение масочного режима. Телеведущий предположил, что за первое нарушение штрафовать можно на 25 тысяч рублей, а за второе — уже на 50 тысяч рублей.
«Не сомневаюсь, что маски и перчатки стали бы носить. А верят или не верят, не имеет значения — пусть соблюдают установленный порядок, хоть не верят», — написал Познер на своем сайте.