Познер предложил жестко штрафовать отказывающихся от масок

Российский телеведущий и журналист Владимир Познер предложил вести диалог с гражданами, которые отказываются носить маски и перчатки. В случае, если это не сработает, их нужно серьезно штрафовать, считает телеведущий.

Он привел в пример Францию, где также штрафуют за нарушение масочного режима. Телеведущий предположил, что за первое нарушение штрафовать можно на 25 тысяч рублей, а за второе — уже на 50 тысяч рублей.