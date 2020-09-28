Лжегазовщик обманул пенсионерку из Бокситогорска на 2800 рублей

В полицию Бокситогорского района 27 сентября обратилась 74-летняя жительница Бокситогорска. Ее обокрал лжегазовщик, напугав утечкой газа.

К женщине домой постучался молодой человек, представился сотрудником газовой службы и сообщил об утечке газа. Пенсионерка пригласила его в квартиру, где он осмотрел плиту, взял у хозяйки 2800 рублей на покупку запчастей, якобы ушел в магазин и не вернулся.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает светло-русого мужчину в джинсах, черной куртке и коричневой сумкой. На вид ему около 22 лет.