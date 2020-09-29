В Петербурге не планируют переносить школьные каникулы

Власти Петербурга не планируют менять каникулы школьников, как это сделал в Москве мэр Сергей Собянин. Об отсутствии соответствующих планов сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Северной столицы.

В Москве в связи с сезоном простуд и ростом случаев коронавируса принято решение увеличить осенние каникулы до двух недель, начиная с 5 октября.

В Ленинградской области, как и в Петербурге, не планируют вносить изменения в школьные каникулы. Соответственно, учащиеся будут отдыхать с 26 октября по 3 ноября. Это подтвердил председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.

Ранее ivbg.ru писал, что ограничения из-за коронавируса в Санкт-Петербурге могут вернуть при ухудшении эпидемиологической ситуации. Александр Беглов призвал сознательно относиться здоровью своему и окружающих.