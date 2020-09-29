Жители Ленобласти стали реже снимать наличные с банковских карт 

Автор: Гузель Галимова
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В первом полугодии 2020 года жители Ленобласти совершили 9 млн операций по снятию денег с банковских карт, что на 20% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

При этом доля безналичной оплаты товаров и услуг впервые превысила 90% от общего числа операций с банковскими картами на территории Ленобласти. Отмечается, что основной причина роста числа таких транзакций является увеличение количества терминалов для приема безналичной оплаты и развитие цифровых сервисов в регионе.

Всего за первые шесть месяцев 2020 года было совершено 136,8 млн различных операций с использованием платежных карт.

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