Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 30 сентября

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 33,7 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 1 млн случаев. Выздоровевшими считаются свыше 25,2 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Индии COVID-19 диагностирован более 6 219 224 человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 4 753 410 заражённых. США лидируют по распространению вируса: свыше 7 387 575 заболевших.

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В России, по состоянию на утро на 30 сентября, число заразившихся коронавирусом составляло 1 167 805 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.