Развитие велосипедного движения обсудили власти Ленобласти с участниками велоэкспедиции Москва — Петербург

Встреча представителей исследовательской велоэкспедиции с депутатом ЗакСобрания Ленобласти, руководителем проекта «Вело-47» Александром Русских прошла в Гатчине вчера, 29 сентября

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, во встрече также приняли участие представители администрации Гатчинского района, правительства Ленобласти, а также компании, заинтересованные в развитии велосипедного движения.

Открывая встречу, Александр Русских рассказал, что начало развитию велосипедизации в 47-м регионе было положено в конце 2016 года ребятами из Молодежного парламента при Законодательном собрании Ленинградской области, который сформулировал идеологическую основу проекта.

«За это время была проделана огромная работа, проведены выездные совещания в приграничных странах — Финляндии и Эстонии, подробно изучался опыт зарубежных коллег по созданию велосипедной инфраструктуры, — отметил Александр Русских. — Первый велопереход на границе с Финляндией в районе Светогорска уже в работе, проложено 5 километров пути. В 2021 году начнется строительство велодорожек в Гатчинском и Выборгском районах, также велотропы появятся в Кингисеппском, Всеволожском, Кировском районах и Сосновом Бору».

В этом году был проведен второй региональный фестиваль «Вело-47», в котором приняли участие 10 районов Ленинградской области. Как пояснил депутат, задачи проекта «Вело-47» — масштабные. Они заключаются в том, чтобы повысить безопасность на дорогах, увеличить количество людей, ведущих здоровый образ жизни, содействовать росту экономики региона путем популяризации велотуризма, создать комфортную среду для туристов и жителей Ленинградской области, разгрузить дорожное движение, сконцентрировать усилия по созданию единых велодорожек, ремонтных мастерских, велопарковок, как для ежедневного использования, так и для туристов. Сроки реализации проекта — до 2024 года.

«Встреча с участниками и организаторами экспедиции Москва — Петербург очень важна для понимания дальнейшего развития велодвижения на территории Ленинградской области, для обмена опытом и наработками в данном вопросе», — подчеркнул Александр Русских.

В свою очередь, Владимир Кумов, один из авторов идеи велоэкспедиции Москва — Санкт-Петербург, куратор проекта «Let’s bike it!» и советник заместителя Министра транспорта РФ, рассказал, что главной целью этой поездки было ознакомиться с трассой, исследовать максимально проблемные участки, а также изучить туристический потенциал природных и исторических достопримечательностей.

Велоэкспедиция продлилась 16 дней, общая протяженность пути составила 1150 километров. Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Маршрут проходил через четыре региона России, участники заезда посетили исторические места Твери, Старой Руссы, Великого Новгорода, Гатчины, Павловска, Пушкина и других городов. Экспедиция показала, что маршрут обладает высоким туристическим потенциалом. На пути расположено множество достопримечательностей культурного, природного и религиозного значения.

Владимир Кумов поделился впечатлением от дорог 47-го региона. По его словам, «участок маршрута по дорогам Ленинградской области требует большой работы в плане развития велодвижения и строительства велодорожек, что сможет привлечь дополнительно туристов со всех регионов страны».

Участники поездки изучили дорожное покрытие и зафиксировали сложности на протяжении всего маршрута, с которыми могут столкнуться велосипедисты. В том числе, участники велоэкспедиции отметили большое количество мусора на обочинах дорог Ленинградской области, по сравнению с другими регионами, через которые пролегал маршрут экспедиции.

«Собранные данные помогут специалистам найти проблемные участки между двумя столицами, изучить туристический потенциал маршрута и уже в ближайшее время запустить велосипедный маршрут для велолюбителей разного уровня», — рассказал Владимир Кумов.

В свою очередь, управляющий директор КБ «Стрелка», руководитель проекта разработки мастер-плана веломаршрута между Москвой и Санкт-Петербургом Александра Чечёткина отметила, что данная экспедиция — это начальная стадия первого в России исследования велоинфраструктуры такого масштаба. «Надеюсь, что это будет толчком для развития велотуризма в нашей стране», — заметила докладчик.

Заместитель председателя комитета по туризму Ленинградской области Ольга Голубева рассказала о проектах веломаршрутов с приграничными государствами и о работе, которая в данный момент ведется по продвижению и популяризации велодвижения на территории Ленинградской области.

Подводя итоги встречи, Александр Русских поблагодарил всех присутствующих за конструктивный диалог, отметив, что опыт велоэкспедиции будет учтен при реализации проекта развития велосипедного движения на территории Ленинградской области.