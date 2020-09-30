На Дворцовой площади в этом году могут установить живую новогоднюю ель

В Смольном предложили установить живую новогоднюю ель на Дворцовой площади Петербурга.

Власти города рассматривают два варианта: либо горожан будет радовать прошлогодняя искусственная ель в тех же украшениях, либо живая ель, оформленная совершенно по-новому. Отмечается, что из-за коронавируса бюджет на новогодние украшения сократили до 107 миллионов рублей. Сейчас идет согласование новых проектов оформления в рамках сокращенного финансирования, сообщают “Невские Новости”.

Монтаж уличных новогодних украшений в Петербурге планируют начать в ноябре.