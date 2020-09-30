Ленобласть и Петербурга создадут «единое окно» для инвесторов

Соответствующее соглашение подписано на BRIEF-20 между директором «Агентства экономического развития Ленобласти» Анастасией Михальченко и ИО директора СПб ГБУ «Управление инвестиций» Анной Исаковой.

«Совместная работа двух регионов с инвесторами — одно из направлений интеграции Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сегодняшнее соглашение — это уже конкретная прикладная работа, надеюсь, она будет взаимовыгодная», — отметил губернатор Ленобласти.

Документ станет основой для сотрудничества двух регионов по привлечению инвестиций, продвижению инвестиционных возможностей и проектов на территории двух субъектов. Также планируется организация совместных мероприятий в инвестиционной сфере с целью продвижения инвестиционных возможностей и проектов.

Сегодня в рамках форума BRIEF-20 также подписано соглашение с немецкими Союзом и «ТРИЭР-СПБ», который построит в Ломоносовском районе комплекс по производству ингредиентов для кондитерской и хлебопекарной промышленности. Также в развитие фабрики в Ломоносовском районе 6,4 млрд рублей вложит «Филип Моррис Интернэшнл».

Отметим, что основными темами Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF-20 в этом году стали перестройка глобальных и создание региональных цепочек добавленной стоимости, тенденции регионализации международной экономики, поиск инвестиционных и экспортных ниш для предприятий Ленобласти в новых экономических реалиях.