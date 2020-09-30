Пять познавательных телеканалов, которые помогут вашему ребенку развиваться

Многие родители не позволяют детям смотреть телевизор, потому что мультики — это, конечно, хорошо, но развитие ребёнка всё-таки важнее. В нашей подборке несколько познавательных каналов, которые не только надолго займут внимание вашего почемучки, но и пойдут ему на пользу.

HDL

Канал отправит ребенка в путешествие по миру, в котором мы живем. Увлекательные программы о разнообразии животных и растений, взгляд на нашу планету из космоса, достижения в области робототехники – перечислять можно долго! Например, в октябре на канале можно посмотреть цикл BBC «Круглая планета» или документальный сериал «Космический фронт».

History HD

Познавательный телеканал об истории. Канал содержит документальные фильмы о выдающихся личностях и событиях, сыгравших важную роль в развитии цивилизации, о культуре, образе жизни разных стран и эпох. Узнать можно все от тайн Наполеона до истории создания легендарного Титаника.

Discovery Channel

На канале Discovery channel каждый ребенок найдет себе «умную» передачу по вкусу и увлечению. Можно любоваться сокровищами древних городов, взглянуть по-новому на известные страны и окунуться в атмосферу самых разных уголков Земного шара. Для детей Discovery channel показывает захватывающие программы о нераскрытых тайнах Вселенной, секретах космоса и последних научных разработках по его изучению.

Если ребенок задает конкретные вопросы — на канале есть программа для «почемучек». Ведь всегда интересно, как делают привычные, обыденные вещи? Серии фильма «Как это работает» приглашают зрителей за кулисы производства самых обычных предметов, начиная с хоккейных шайб и ручных пил — кончая буровыми долотами и замороженной картошкой фри.

National Geographic

Достоинство ТВ в том, что даже, на первый взгляд, занудные научные темы оно может показать ярко и заразительно. Одна из них — «Чудеса инженерии» на канале National Geographic. Она знакомит маленьких зрителей с прорывными технологиями, которые позволили построить, к примеру, самый длинный в мире туннель или самый большой телескоп.

Кроме того, на телеканале с ребенком можно посмотреть документальные многосерийные фильмы «Взгляд изнутри», «Жизнь до рождения», «В поисках синего кита», «С точки зрения науки» и пр. Если какой-то из них заинтересует школьника, — это будет длительное и увлекательное путешествие в мир новых знаний.

Cinéma

Многие из нас устали от постоянных боевиков или туповатых комедий, явно не предназначенных для детей. На случай семейного просмотра найдется беспроигрышный вариант — канал Cinéma. Это — телеканал хитов европейского кинематографа с участием легендарных актеров – символов эпохи и кумиров миллионов – Адриано Челентано, Луи де Фюнеса, Жана Поля Бельмондо, Софи Лорен, Катрин Денёв, Одри Тоту, Жана Рено, Дэни Буна и многих других. Здесь собраны фильмы, которые заполняли залы советских, а теперь заполняют залы российских кинотеатров.

Эти каналы, а также множество других можно смотреть в высоком качестве через Спутниковое ТВ. У МТС сейчас есть очень выгодное предложение: конвергентный тариф, позволяющий подключить одновременно Спутниковое телевидение и мобильный интернет. На телевидении – больше 200 каналов, в том числе, более десяти специальных детских, а интернет пригодится, если, например, вы с семьей живете за городом. Оба сервиса – обойдутся вам всего 590 рублей в месяц.

Как видите ТВ – не такая бесполезная вещь для ребенка, конечно, при умеренном просмотре. Так что не торопитесь со скандалом отнимать пульт, возможно, будет достаточно просто переключить канал!