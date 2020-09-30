Масочный режим усиливается с 1 октября в Санкт-Петербурге

С 1 октября ношение масок и перчаток в метро, такси и каршеринге становится обязательным для жителей и гостей Санкт-Петербурга.

По словам председателя городского Комитета по транспорту Кирилла Полякова, пассажиры без средств индивидуальной защиты не будут допускаться к объектам транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

«Сотрудники коммерческих перевозчиков, не соблюдающие «масочный режим» будут отстраняться от работы, независимо от выполняемых ими функций», – сообщил Кирилл Поляков

Контролировать соблюдение масочного режима будут службы транспортной безопасности и сотрудники Росгвардии.