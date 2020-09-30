Удаленка, «красные зоны» и ограничения по COVID-19: о чем рассказал главный выборгский санврач Игорь Захаров

Ситуация с COVID-19 в Ленинградской области обсуждалась 30 сентября на встрече с главным государственным санитарным врачом по Выборгскому району Игорем Захаровым.
Редакция ivbg.ru собрала все главное, о чем говорилось на встрече:
- Выборгский район близок к переходу в «красную» зону ограничений по коронавирусу.
- Губернатор против ввода мероприятий по закрытию бизнеса, но идет рост заражений, поэтому возможно уменьшение массовых мероприятий.
- Увеличение количества зараженных коронавирусом можно связать с большим наплывом туристов. Игорь Захаров подчеркнул, что Выборг – один из самых востребованных туристических городов региона.
- Ни одна экономика не сможет выдержать, если предприятия опять отправить на изоляцию. Особенно сильно пострадает малый бизнес.
- Чтобы болезнь ушла, среди населения должна пройти массовая вакцинация.
- Увеличилось количество инфицированных COVID-19, которые не могут оставаться дома на лечении и которым требуется госпитализация.
- Случаи заболевания коронавирусом стали более тяжелыми, поэтому нужно носить маски, чтобы обезопасить себя.
- Закрывать школы и обучать в удаленном формате – не выход. Старшеклассникам нужно подготовиться к экзамена, школьникам «это никакие дополнительные знания не принесет». Кроме того, даже находясь на удаленке дети могут часто собираться в группы вне школы.
Также во время совещания у губернатора 29 сентября был сделан акцент на усиление контроля ограничений в общественных местах, отмене массовых мероприятий и возможности перевода офисных сотрудников на удаленный формат.