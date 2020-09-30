Удаленка, «красные зоны» и ограничения по COVID-19: о чем рассказал главный выборгский санврач Игорь Захаров

Ситуация с COVID-19 в Ленинградской области обсуждалась 30 сентября на встрече с главным государственным санитарным врачом по Выборгскому району Игорем Захаровым.

Редакция ivbg.ru собрала все главное, о чем говорилось на встрече:

Выборгский район близок к переходу в «красную» зону ограничений по коронавирусу. Губернатор против ввода мероприятий по закрытию бизнеса, но идет рост заражений, поэтому возможно уменьшение массовых мероприятий. Увеличение количества зараженных коронавирусом можно связать с большим наплывом туристов. Игорь Захаров подчеркнул, что Выборг – один из самых востребованных туристических городов региона. Ни одна экономика не сможет выдержать, если предприятия опять отправить на изоляцию. Особенно сильно пострадает малый бизнес. Чтобы болезнь ушла, среди населения должна пройти массовая вакцинация. Увеличилось количество инфицированных COVID-19, которые не могут оставаться дома на лечении и которым требуется госпитализация. Случаи заболевания коронавирусом стали более тяжелыми, поэтому нужно носить маски, чтобы обезопасить себя. Закрывать школы и обучать в удаленном формате – не выход. Старшеклассникам нужно подготовиться к экзамена, школьникам «это никакие дополнительные знания не принесет». Кроме того, даже находясь на удаленке дети могут часто собираться в группы вне школы.

Также во время совещания у губернатора 29 сентября был сделан акцент на усиление контроля ограничений в общественных местах, отмене массовых мероприятий и возможности перевода офисных сотрудников на удаленный формат.