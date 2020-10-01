Александр Дрозденко поздравил пожилых ленинградцев с праздником

1 октября весь мир отмечает День пожилого человека. В 2020 году мир отмечает этот праздник в 30-й раз. По случаю Дня пожилого человека глава Ленобласти обратился ко всем жителям региона старшего поколения

В своем поздравлении глава Ленобласти отметил, что это особый праздник, в который принято говорить самые теплые слова родителям, бабушкам и дедушкам – с благодарностью за любовь и заботу, мудрость и терпение, помощь и понимание.

Также Александр Юрьевич подчеркнул, что правительство региона уделяет особое внимание созданию достойных условий и повышению качества жизни ленинградцев старшего поколения, оказанию социальной поддержки пожилым людям.

«Ваш жизненный опыт заслуживает безграничного уважения и является примером для нас. Спасибо, что вы не утрачиваете активную жизненную позицию и бодрость духа! От всей души желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастья и благополучия. Пусть каждый ваш день будет согрет теплом и заботой дорогих вам людей», — подытожил свое поздравление глава 47 региона.

Напомним, что Международный день пожилых людей отмечается во всем мире 1 октября, праздник был утвержден резолюцией ООН в 1991 году. Создан с целью, чтобы дети вспомнили о своих родителях и родственниках, проявили вежливость и участие к соседям и просто в очередной раз протянули руку помощи тем, кто часто стесняется ее попросить.

В первый день октября во всем мире принято звонить своим бабушкам и дедушкам, мамам и папам, чтобы просто в очередной раз сказать им, как сильно вы их любите, и поделиться последними новостями.