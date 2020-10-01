Delivery Club и «Все аптеки» начали доставку лекарств из аптек в Москве и Санкт-Петербурге

Онлайн-сервис доставки готовой еды Delivery Club совместно с сервисом «Все аптеки» запустили тестовый проект по доставке нерецептурных лекарств из аптек в Москве и Санкт-Петербурге, позднее география услуги будет расширена, говорится в сообщении компаний.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже безрецептурных лекарств. Закон разрешает правительству вводить дистанционную торговлю рецептурными препаратами на время ЧС и эпидемий. В мае правительство утвердило правила дистанционной продажи и доставки лекарств. До принятия закона фармкомпании могли предлагать клиентам только услугу онлайн-бронирования с возможностью забрать заказанные лекарства в ближайшей аптеке.

«На тестовом этапе доставка лекарств будет доступна в Москве и Санкт-Петербурге из четырех аптечных сетей: «Доктор Столетов», «Озерки», «Самсон Фарма» и Superapteka. В дальнейшем география проекта и количество аптечных сетей могут быть увеличены за счёт возможностей сервиса «Все аптеки», — говорится сообщении.

Доставкой заказов из аптек займутся курьеры Delivery Club. Среднее время доставки – от 30 минут, а стоимость – 149 рублей.

«Delivery Club осуществляет доставку только нерецептурных препаратов, не требующих особых условий хранения, и сопутствующих товаров – всего около 2500 товарных наименований в зависимости от каждой конкретной аптеки. Все заказы доставляются в отдельных запечатанных пакетах», — уточняется в сообщении.

В нем отмечается, что в рамках проекта будет протестировано техническое решение сервиса «Все аптеки», позволяющее клиентам Delivery Club через API сайта аптечной сети делать заказы непосредственно в лицензируемых аптеках.

«Запуск стал возможен благодаря тому, что сервисы Delivery Club и «Все аптеки» входят в единую экосистему продуктов Mail.ru Group. Быстрая, бесконтактная доставка будет очень востребована в период высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ. За счёт возможностей сервиса и разнообразия партнёров «Всех аптек», уже в ближайшие месяцы мы увеличим географию работы услуги и количество аптечных сетей, из которых будет доступна доставка, в разных регионах России», — приводятся в сообщении слова руководителя сервиса «Все аптеки» Александра Котлярова.

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Delivery Club входит в совместное предприятие Сбера и Mail.ru Group. «Все аптеки» также являются частью экосистемы Mail.ru Group и агрегируют более 30 тысяч аптек по всей России, в том числе, крупнейшие сети, и выступает техническим партнёром проекта.