Delivery Club и «Все аптеки» начали доставку лекарств из аптек в Москве и Санкт-Петербурге

Онлайн-сервис доставки готовой еды Delivery Club совместно с сервисом «Все аптеки» запустили тестовый проект по доставке нерецептурных лекарств из аптек в Москве и Санкт-Петербурге, позднее география услуги будет расширена, говорится в сообщении компаний.
В апреле президент России Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже безрецептурных лекарств. Закон разрешает правительству вводить дистанционную торговлю рецептурными препаратами на время ЧС и эпидемий. В мае правительство утвердило правила дистанционной продажи и доставки лекарств. До принятия закона фармкомпании могли предлагать клиентам только услугу онлайн-бронирования с возможностью забрать заказанные лекарства в ближайшей аптеке.
Доставкой заказов из аптек займутся курьеры Delivery Club. Среднее время доставки – от 30 минут, а стоимость – 149 рублей.
В нем отмечается, что в рамках проекта будет протестировано техническое решение сервиса «Все аптеки», позволяющее клиентам Delivery Club через API сайта аптечной сети делать заказы непосредственно в лицензируемых аптеках.
Delivery Club входит в совместное предприятие Сбера и Mail.ru Group. «Все аптеки» также являются частью экосистемы Mail.ru Group и агрегируют более 30 тысяч аптек по всей России, в том числе, крупнейшие сети, и выступает техническим партнёром проекта.