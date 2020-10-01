Похитителями иконы, подаренной Путиным монастырю на Валдае, оказались жители Ленобласти

Правоохранители задержали двух злоумышленников, которые украли золотые изделия и икону Иверской Божьей матери (XVII-XVIII веков), подаренную Владимиром Путиным Успенскому Собору Иверского монастыря.

Похитителями древней иконы оказались жители Волхова, один из них был ранее судим за совершение тяжких преступлений. По версии следствия, в ночь на 1 сентября они подплыли к острову Валдай на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли на территорию древнего монастыря. После разбили стекло, забрались в храм и похитили напрестольный крест, золотые изделия и Иверскую икону Божией Матери.

В ходе обысков в гараже одного из задержанных была найдена часть похищенного, в том числе древняя икона. В ближайшее время святыня будет возвращены в монастырь. Расследование продолжается.